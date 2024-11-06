İzmir’de feribot tarifesine düzenleme: 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre biniş ücretleri şöyle olacak: Motosiklet: 50 TL, Otomobil: 160 TL, Orta sınıf araç: 300 TL, Otobüs-Kamyon: 700 TL, Tır: 1000 TL

OTOMOBİLLERE HAFTA İÇİ İNDİRİMİ

Yeni tarife dönemiyle birlikte otomobillere indirim uygulaması da başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yapılan düzenlemeye göre hafta içi günlerde 10.00 (dahil) - 15.40 (dahil) ve 21.00 (dahil) - 23.00 (dahil) saatleri arasındaki seferlerden, otomobiller, 20 TL indirimle 140 TL'ye yararlanabilecek. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.