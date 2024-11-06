Konak’ta 10 günde 283 aranan şahıs yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince, son 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 283 şahıs yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlulara karşı mücadele aralıksız sürerken, kamu düzeninin sağlanması ve bu amaçla aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak ekipler tarafından son 10 gün içerisinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 283 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalananlar arasında 0-4 yıl arası kesilmiş hapis cezası bulunan 83 şahıs, 5-9 yıl arası hapis cezası bulunan 10 şahıs, 10-19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, 20-29 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 30-39 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. 102 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.