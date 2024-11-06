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Haberler İzmir Son dakika! İzmir'de kimya fabrikası yangını

Son dakika! İzmir'de kimya fabrikası yangını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

AA
Son dakika! İzmir’de kimya fabrikası yangını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'taki kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sprey dolum ünitesinde başladığı öğrenilen yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Fabrikanın tahliye edildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale başlattı.

Dumandan etkilenen ve ambulansla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fabrika önünde park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araç da yanarak kullanılamaz hale geldi. Fabrikadan yayılan yanıcı maddelerin bina önü ve rögar içinde tutuşması üzerine itfaiye ekiplerinin bu bölgeye de köpüklü suyla müdahale etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 saat önce bir patlamayla başlayan yangına 15 araç ve 75 personelle müdahale edildiğini belirtti. Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Yangın kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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