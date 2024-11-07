Çevreyi kirleten İzmir Büyükşehir’e 3,8 milyon lira ceza

Çevre ve su kirliliğinin merkezi haline dönüşen İzmir'de skandallar bitmiyor. Kentte denetimlerine devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri, Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler aldı. Yapılan analizler sonucunda belediyeye bağlı tesisin atık suları standart değerleri sağlayacak şekilde arıtmadığı ortaya çıktı ve 929 bin liralık ceza uygulandı.

EYLÜL'DE DE KESİLMİŞTİ

Menemen'deki atık su arıtma tesisinde de aynı durumun tespit edilmesi üzerine bu kez belediyeye 464 bin 585 liralık ceza kesildi. Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise atık suları hiç arıtmadığı tespit edildi. Bu kapsamda belediyeye kesilen cezanın tutarı 1 milyon 161 bin 568 lira oldu. Bunun yanı sıra belediyenin Tire'de de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü belirlendi ve 1 milyon 299 bin 84 liralık ceza uygulandı.

Belediyeye kesilen ceza tutarının toplamı 3 milyon 854 bin 237 lira oldu. Geçtiğimiz aylarda İzmir Körfezi'nde görülen toplu balık ölümleri ve yoğun kirlilik, uzun süre gündemi meşgul etmişti. Bu kapsamda harekete geçen bakanlık, arıtma tesisleri üzerinden bir kez daha çevre kirliliğine sebep olduğu tespit edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eylül ayında 1 milyon 858 bin liralık idari para cezası kesmiş, sorumlular hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.