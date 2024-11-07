İzmir’de feribot tarifesine düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün işlettiği araba vapurlarının ücret tarifesinde düzenlemeye gidildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yenilenen tarife, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Öte yandan Başkan Cemil Tugay'ın talimatıyla, hafta içi günün belli saatlerinde otomobiller için indirimli ücret uygulanacak. Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında hizmet veren araba vapurlarının ücret tarifesinde güncelleme yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı uyarınca 7 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.