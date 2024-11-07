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Haberler İzmir İzmir'de havalimanında 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi

İzmir'de havalimanında 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, polis ve gümrük memurlarının ortak operasyonunda havalimanında kontrol edilen M.U.S.'nin valizinde 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şüpheli tutuklandı.

DHA
İzmir’de havalimanında 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, polis ve gümrük memurlarının ortak operasyonunda havalimanında kontrol edilen M.U.S.'nin valizinde 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yurt dışından İzmir'e gelen M.U.S., İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu kısmında durduruldu. M.U.S.'nin valizinde yapılan aramada 5 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.U.S., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U.S., tutuklandı.

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