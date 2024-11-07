Kordon’a kurulan bariyerler yıl sonuna kadar tamamlanacak

İZMİR Kordon'da, deniz taşkınlarına karşı önlem amaçlı kurulmaya başlanan beton bariyer projesinin yüzde 60'ı tamamlanırken, toplam bin 700 metrelik projenin 1 kilometrelik kısmının bitmesiyle peyzaj çalışmalarına geçildi. Bu kapsamda, Alsancak Limanı'ndan itibaren sahil şeridine beton bariyerler kurulurken, çalışmalar hızlandırıldı.

UZMANLAR ELEŞTİRDİ

YÜZDE 60 oranında ilerleme sağlayan projenin geri kalan yüzde 40'lık kısmının ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Kurulan bariyerler sayesinde deniz suyunun, muhtemel taşkınlarda mümkün olduğunca kıyı hattında kalması hedefleniyor. Fakat uzmanlar, bariyerlerin bu konuda fayda sağlamayacağını ve projeye harcanan paranın çöpe gideceğini dile getiriyor.

Güzergâh boyunca oluşturulacak 22 adet sel kapısının ise, acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişini engelleyeceği belirtildi. Fakat bu plana da eleştiriler var. Fırtınalı günlerde Körfez'den gelen tuzlu suyun hem peyzaja zarar vereceği hem de karaya çıkan suyun tahliye edilemeyeceği kaydedildi.