Kültür Yolu Festivali’nde Bengü rüzgarı esti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 16 şehirde gerçekleştiriliyor. Festivalin on beşinci durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, Gündoğdu Meydanı'nda, ünlü şarkıcı Bengü'nün sahne almasıyla coşku dolu anlara sahne oldu.

BİNLER EŞLİK ETTİ

Bengü, unutulmaz bir konser deneyimi sunarak, dinleyicilerini "Sahici" ve "Korkma Kalbim" gibi hit şarkılarıyla eğlendirdi. Müziğinin sevilen eserlerini de repertuvarına ekleyen sanatçının performansı, coşkulu kalabalık tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Gündoğdu Meydanı'ndaki konser, on binlerce hayranıyla özel bir geceye dönüştü. İzmir Kültür Yolu Festivali'nin sunduğu bu eşsiz deneyim, katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşatırken, şehrin kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şarkıcı Bengü'nün enerjisi ve kalabalığın coşkusu, unutulmaz anılar biriktirdi. İzmir, bir kez daha sanatın merkezi olduğunu kanıtladı.