MHP’li Osmanağaoğlu, İzmirli gençlerin taleplerini anlattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı maratonu devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin görüşüldüğü komisyonda konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, kendisine iletilen taleplere yer verdi.

"HALI SAHA İSTİYORLAR"

OSMANAĞAOĞLU, "Buca Spor Lisesi bölgeye ve ülkemize değer katan sporcularımızın yetiştiği bir okulumuzdur. Ancak 400 öğrencimizin bulunduğu okulumuzun ihtiyacı olan bir pansiyonun olmaması eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca Gaziemir' bağlı Zafer Bey mahallesine İzmir Ticaret Odası tarafından yaptırılan okulun spor salonunun zamanla bozulan fiziki şartlarının düzenlenmesi, Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesinde 6 yıl önce yapılan halı sahanın var olan eksikliklerinin giderilmesi, Selçuk İlçesindeki birçok pansiyoki Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunun ışıklandırılma sorunun çözülmesi de vatandaşlarımızın beklentileri arasındadır" dedi. Osmanağaoğlu ayrıca İzmir'de dır" Osmanağaoğbirçok mahallede gençlerin halı saha talebi olduğunu dile getirdi.