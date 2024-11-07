Milli Emlak’tan Tire’de 13 milyonluk satış

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tire Milli Emlak Şefliği 8 adet taşınmazını ve 3 adet taşınırını satış listesine çıkarma kararı aldı. Milli Emlak satışların beklenen tutarlar üzerinden gerçekleşmesi halinde kasasına 13 milyon TL koymayı planlıyor. İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Tire Milli Emlak Şefliği bünyesinde bulunan 8 adet taşınmazını ve 3 adet taşınırını satış listesine çıkarma kararı alırken 4 adet taşınmazını ise kiralama kararı aldı.

3 TAŞINIR İÇİN 175 BİN TL

Tire ilçesi Yeniçiftlik, Ketenci, Kaplan, Kırktepe, Dündarlı, Topalak, Kırtepe, Peşrefli'de birer adet olmak üzere toplam 8 adet taşınmazını listeye koyan Emlak Daire Başkanlığı, fiyatları 620 bin TL ila 2 milyon 908 bin TL arasında değişen tarla, avlulu ev, 2 adet zeytinlik, 2 adet ham toprak, çalılık, hali arazi nitelikli taşınmazlardan toplam 13 milyon 63 bin TL gelir elde etmeyi planlıyor.