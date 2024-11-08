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Haberler İzmir DEM Parti’nin Eş Başkanı hakkında soruşturma açıldı

DEM Parti’nin Eş Başkanı hakkında soruşturma açıldı

HABER MERKEZİ
DEM Parti’nin Eş Başkanı hakkında soruşturma açıldı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, Mardin'deki konuşmasında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlattı. Bakırhan'ın Siirt Milletvekili olması nedeniyle hakkındaki soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatıldı. Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Bakırhan'ın, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yürütülüyor.
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