İzmir Körfezi için koku ve kirlilik çalıştayı

İZMİR Körfezi'nin temizliği için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Kasım Çarşamba günü "Körfezin geleceği İzmir'in geleceği" başlıklı bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayda, Körfez'in ekolojisi, deniz ulaşımı, İzmirlilerin Körfez'le bütünleşmesi gibi konular tartışılacak. Körfez'in geleceğine ışık tutacak çalıştayla ilgili konuşan Başkan Cemil Tugay, "İzmir Körfezi için sürdürdüğümüz ve yeni başlatacağımız çalışmalar var. Çalıştayda Körfez'in hem bugününü, hem de geleceğini planlayacağız" dedi.