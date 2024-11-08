İzmir’de 11 saatlik su kesintisi! İZSU duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerinin detaylarını paylaştı. İşte 8 Kasım Cuma İzmir su kesintisi detayları...
MENDERES
08 Kasım 2024 Cuma saat 21:00 ile 09 Kasım 2024 Cumartesi saat 08:00 saatleri arasında 11 saat süreyle içme suyu verilemeyecektir.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Menderes İlçesi: Görece Cumhuriyet, Ata, Hürriyet mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.
ÇEŞME CUMHURİYET
08.11.2024 saat 11:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır
FOÇA FATİH, FEVZİ ÇAKMAK
08.11.2024 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MUSTAFA KEMAL
08.11.2024 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL
08.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KEMER, HACIHASAN, KERPİÇLİK, BÜLBÜLLER, ÇAYIR, OVAKENT, KONAKLI, BOZCAYAKA, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI, HAMAM, DEMİRDERE
08.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DUATEPE
08.11.2024 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ATATÜRK, İSKELE
08.11.2024 saat 11:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.