İzmir’de 11 saatlik su kesintisi! İZSU duyurdu

MENDERES

08 Kasım 2024 Cuma saat 21:00 ile 09 Kasım 2024 Cumartesi saat 08:00 saatleri arasında 11 saat süreyle içme suyu verilemeyecektir.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:

Menderes İlçesi: Görece Cumhuriyet, Ata, Hürriyet mahalleleri



Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.