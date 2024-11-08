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Haberler İzmir İzmir’de belediye otobüsünün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

İzmir’de belediye otobüsünün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde, belediye otobüsü, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarparak altına aldı. Ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de belediye otobüsünün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Balçova ilçesinde, kavşaktan yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün altında kalan 24 yaşındaki hasta bakıcı genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir’de belediye otobüsünün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Kaza 6 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00 sıralarında İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ESHOT sürücüsü kadın A.A. (45) idaresindeki belediye otobüsü, kavşaktan dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Gizem Soylu'ya (24) çarparak altına aldı.

İzmir’de belediye otobüsünün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Korkunç kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Soylu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir’de belediye otobüsünün altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Hasta bakıcı olduğu öğrenilen Gizem Soylu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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