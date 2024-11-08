İzmir’de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçelerde ne kadar süreli kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? aramaları yoğun olarak yapılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 8 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...