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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintilerin ilçelerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 8 Kasım Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler hangi ilçelerde ne kadar süreli kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? aramaları yoğun olarak yapılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. İşte 8 Kasım Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak ( Kalabak Köyü Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. )
Hacıömerli ( Karakuyular Kümeevleri Hacıömerli Köyü Hacıömerli Köy Yolu )

12:30 - 18:00
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray ( Burcu Kırmızı Kule )

11:00 - 14:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( OVACIK DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler OVACIK YAYLASI )

9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( Pınar Cd. 7300. Sk. 7408/2. Sk. 7300/1. Sk. 7301. Sk. 7302. Sk. 7304. Sk. 7303. Sk. )
Kemalpaşa

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Yiğitler
Güven

11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül

10:30 - 12:30
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa ( 49 51. Sk. 53. Sk. 22 )
Salimbey ( 55 112. Sk. 28 )

10:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet
Kozbeyli

10:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Gazi

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Kasım Cuma

9:00 - 11:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Vatan

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez

9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy

9:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Karaburç

12:30 - 14:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

10:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Atatürk

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