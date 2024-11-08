İzmir’de yeni tarife hayata geçti

Kent merkezinde geçerli A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 20 TL; öğrenci binişi 8,58 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü biniş ücreti ise 17,72 TL oldu. Yeni tarife dün (7 Kasım) itibariyle uygulanmaya başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kentte toplu ulaşım araçlarına biniş tarifeleri yeniden düzenlendi.

Kent merkezinde geçerli A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 20 TL; öğrenci binişi 8,58 TL; öğretmen ve 60 yaş üstü biniş ücreti ise 17,72 TL oldu. 90 Dakika Uygulaması'nın geçerli olduğu entegre toplu ulaşım sistemi kapsamında, ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalardan ücret alınmıyor. Yeni tarife dün itibariyle uygulanmaya başlandı.