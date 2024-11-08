İzmir’deki gıda sahtekarları listesi güncellendi! İşte o firmalar...

TAĞŞİŞ NE DEMEK?

Tağşiş, bir gıda ürününe daha ucuz ya da sağlıksız maddeler ekleyerek ürünün orijinal niteliğinin değiştirilmesi anlamına geliyor.

Tağşiş, değerli madenlerin içerisine daha değersiz olanlarına katılarak gerçek değerinin düşürülmesi işlemidir. Böylece üzerinde yazılı olan değer aynı kalsa da gerçek değeri düşmektedir.