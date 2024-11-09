Havalimanında skunk operasyonu

EKİPLER İŞBİRLİĞİ YAPTI

İzmir'deki Menderes Havalimanı'nda nefes kesen bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Havalimanında yaşanan heyecan dolu kovalamaca sonunda, yurt dışından gelen bir yolcunun valizinde 5 kilo 950 gram skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir yiyecek şirketinde moto kurye olarak çalışan zehir taciri M.U.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.