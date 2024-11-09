Yolun karşısına geçen kız ağır yaralanınca mahalleli eylem yaptı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki kaza, geçtiğimiz çarşamba günü Bergama ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'ndan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 35 TED 21 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Kübra Naz T.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçük kız çocuğu yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük kız, ambulans ile Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KAZANIN ARDINDAN MAHALLELİ YOLU KAPATTI

Yaşanılan kazanın ardından Yalnızev Mahalle sakinleri dün bölgeye gelerek yolu kapattı. Bölgede çok fazla kaza yaşandığı yönünde tepki gösteren mahalle sakinleri, bölgeye üstgeçit yapılmasını ve özellikle belediye araçlarının köyün içerisinden geçmesi yönünde eylem yaptı.