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Haberler İzmir İzmir'de 09.05'te hayat durdu!

İzmir'de 09.05'te hayat durdu!

Son dakika İzmir haberleri... Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde İzmir'de 09.05'te kentin her yerinden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçildi.

DHA
İzmir’de 09.05’te hayat durdu!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

İzmir’de 09.05’te hayat durdu!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde İzmir'de hayat durdu.

İzmir’de 09.05’te hayat durdu!

Saatler 09.05'i gösterdiğinde İzmirliler kentin her yerinden sirenler eşliğinde saygı duruşuna geçti. Trafikte olan sürücüler araçlarından inerken, yolcu otobüsleri ve tramvay ise hareket etmeden bekledi.

İzmir’de 09.05’te hayat durdu!

Bu sırada seyyar satıcılar da arabalarını bırakarak saygı duruşuna geçti. İzmir Ata'sını anmak için tek yürek oldu.

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