İzmir’de 14 saatlik su kesintisi 10 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri bekleniyor. İşte 10 Kasım Pazar İzmir su kesintisi detayları...