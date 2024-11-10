İzmir’de 14 saatlik su kesintisi 10 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İZSU İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli su kesintileri bekleniyor. İşte 10 Kasım Pazar İzmir su kesintisi detayları...
ÇEŞME 16 EYLÜL
10.11.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YUNUS EMRE, SELVİLİ, GÜNALTAY
10.11.2024 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN FATİH, YILDIRIM
10.11.2024 saat 08:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI
09.11.2024 saat 23:50 ile 10.11.2024 saat 14:00 arasında yaklaşık 14 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ, OVACIK
10.11.2024 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OCAKLI
10.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA SIRA
10.11.2024 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.