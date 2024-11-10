İzmir’de 25. Kısa Film Festivali heyecanı

Son dakika İzmir haberleri... Bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, dopdolu içeriğiyle 11-17 Kasım tarihlerinde İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. 4 farklı kategoride 32 kısa filmin yarışmalı bölümde gösterimde olacağı festivalde, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak olan gösterimler sonrası jüri, Altın Kedi Ödülleri'ne layık görülen filmleri belirleyecek. Animasyon ve kurmaca kategorisinde en iyi film ödülünü alan yapımlar Oscar Akademi Ödülleri'ne başvuru şansı yakalayacak. Film gösterimleri ücretsiz olarak sunulacak.