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Haberler İzmir Helin’in cenazesi İzmir'e getirildi

Helin’in cenazesi İzmir'e getirildi

HABER MERKEZİ
Helin’in cenazesi İzmir’e getirildi
İSTANBUL'DA otogar yakınlarında önceki gün sabaha karşı yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden İzmirli Helin Sarısu'nun (21) cenazesi, memleketine getirildi. İzmir'den İstanbul'a yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybederken 15 yolcu ise yaralanmıştı. Üniversite öğrencisi Helin Sarısu'nun (21) kalp hastası olan annesinin doktor randevusu için kardeşi ve annesiyle birlikte yola çıktığı, annesi ağır yaralanırken kardeşinin ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattığı öğrenildi. Helin Sarısu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sarısu'nun cenazesi Kemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.
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