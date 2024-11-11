İzmir namaz vakitleri 11 Kasım Pazartesi

İzmir'de öğle ezanı saat kaçta? İzmir ikindi ezanı vakti ne zaman? aramaları ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. 'İzmir namaz vakitleri, İzmir ezan saatleri 2024' aramasını yoğun olarak yapıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir namaz vakitleri...
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ | 11 Kasım Pazartesi
İmsak: 06:18
Güneş: 07:42
Öğle: 13:00
İkindi: 15:45
Akşam: 18:09
Yatsı: 19:28
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SABAH NAMAZI İMSAK İLE BİRLİKTE KILINABİLİR Mİ?
İmsak vakti, (başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti), fecr-i sadık'ın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara 2/187) buyrulmaktadır. İmsak vakti ile, sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail´in Hz. Peygamber (s.a.s.)'e imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yerinin ağarmasıyla, ikinci günde de ortalık tamamen ağarıp güneş doğmak üzereyken kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Nesai, Mevakit, 10, 2; Muvatta, Vükut, 3) demiştir.
YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 321; Merğinani, el-Hidaye, I, 39; Zeylai, Tebyinü'l-Hakaik, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde her hangi bir vakitte kılınabilir. Ancak uyanamayacağından endişe eden kişinin, namazını uyumadan önce kılması, gecenin sonuna bırakmaması gerekir.