İzmir namaz vakitleri 11 Kasım Pazartesi

SABAH NAMAZI İMSAK İLE BİRLİKTE KILINABİLİR Mİ?

İmsak vakti, (başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti), fecr-i sadık'ın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara 2/187) buyrulmaktadır. İmsak vakti ile, sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail´in Hz. Peygamber (s.a.s.)'e imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yerinin ağarmasıyla, ikinci günde de ortalık tamamen ağarıp güneş doğmak üzereyken kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Nesai, Mevakit, 10, 2; Muvatta, Vükut, 3) demiştir.

