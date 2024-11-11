İzmir su kesintisi 11 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH
11.11.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA SELÇUK, ATMACA
11.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATIFBEY
11.11.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA İNÖNÜ, CUMHURİYET
11.11.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM
11.11.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE, KÜRE, ÇAYIR, KÜÇÜKÖREN, ÇAMLICA
11.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA, TEPECİK
11.11.2024 saat 08:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR
11.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ORHANLI
11.11.2024 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE, İHSANİYE, TURGUT
11.11.2024 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.