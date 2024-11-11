İzmir su kesintisi 11 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...