İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin ilçelerini ve detaylarını duyurdu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...