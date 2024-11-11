İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin ilçelerini ve detaylarını duyurdu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Karaköy ( Karaköy Köyü İç Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
Çaltılıdere
Çoraklar ( Aydoğdu Sk. Gül 2. Sk. Menekşe Sk. Mercan Sk. ÇORAKLAR OKUL Çoraklar Yolu )
Kalabak
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Çınardibi ( Armutlu Yolu Köy İç Yolu Osmaniye Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Çınardibi Köyü Çınardibi Köyü İç Yolu )
Dernekli ( Dernekli Köyü İç Yolu Dernekli Yolu Mersinli )
Osmanlar ( Osmanlar Köyü Osmanlar Köyü İç Yolu )
Balcılar ( Balcılar Köyü Balcılar Köyü İç Yolu Kenger )
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Okçular ( Okçular Köyü İç Yolu Okçular )
9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Menderes ( MENDERES )
Çiftlikköy ( KAPTAN )
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
İnkılap
9:00 - 15:00
ÇEŞME / İZMİR
Şehit Mehmet
13:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
9:00 - 13:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( 1178 1175 1156 1181 1164 1185 1100 1189 1170 1171 )
Tepeboz ( TEPEBOZ YENİLİMAN Yeniliman Tepeboz Yolu Ayışığı Sitesi yok )
Hasseki
Bozköy ( GAZİ MUSTAFA KEMAL 1121 Çamlık Yıldıztepe Sitesi Taşkın Deniz Sk. Bozköy Yolu Bozköy Köyü İç Yolu KOLCA 1112 1106 1111 1120 1119 AKÇEKİLİSE )
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü İç Yolu Yenikurudere Köyü YENİ KURUDERE YOLU )
Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )
Bayramlı ( Bayramlı Köyü Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Yolu Kümeevleri )
10:00 - 14:00
MENDERES / İZMİR
Bulgurca
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Helvacı
Dirmil
Çamlıca
Ormanköy
Düverlik
Gazi Mustafa Kemal
Dağteke
9:00 - 14:00
URLA / İZMİR
İskele