‘Tire’nin çöpü için işbirliğine hazırız’

İZMİR Tire'de, Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır pervazsızca uyguladığı vahşi çöp depolama uygulamasına Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından ceza yağdı. Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Tire'de izinsiz ve çevresel önlemler alınmadan gerçekleştirilen vahşi çöp depolaması nedeniyle 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uyguladı. AK Parti Tire ilçe Başkanı Kadir Uğurlu, "Sorunun çözümü yolunda bizler ilçemizin çıkarları doğrultusunda İzmir BŞB ile işbirliği yapmaya hazırız" dedi.