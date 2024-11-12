İzmir’de güzellik merkezlerine eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve güzellik merkezlerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.