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Haberler İzmir İzmir'de güzellik merkezlerine eş zamanlı operasyon

İzmir'de güzellik merkezlerine eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışının gerçekleştirildiği merkezlere yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ürünler ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

İHA
İzmir’de güzellik merkezlerine eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve güzellik merkezlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir’de güzellik merkezlerine eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gümrük kaçağı tıbbi dolgu, botoks ürünleri ve güzellik merkezi sarf malzemelerinin satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs ve güzellik merkezlerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

İzmir’de güzellik merkezlerine eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 302 adet botoks dolgu ürünü (flakon, ampul vb.), 191 adet botoks iğne ucu, 142 adet boş enjektör, 19 adet boş botoks kutusu, 1 adet botoks cihazı ele geçirildi. 13 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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