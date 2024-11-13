5 çocuktan geriye oyuncakları kaldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 5 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan yangının detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan ve eşi hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan Melisa Akcan, evdeki 5 çocuğunu yalnız bırakıp evin kapısını kilitleyerek hurda malzemelerin parasını almak ve erzak almak için dışarı çıktı. Evde yalnız kalan çocuklar, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangının etkisiyle büyük tehlikeye girdi.

Yangının ardından çıkan yoğun dumanlar, küçük yaştaki 5 çocuğu etkisi altına aldı. Komşuları, anne Akcan'ı yatak odasında çocuklarını kurtarmaya çalışırken buldu.

Olay yerinde 3 çocuğun cansız bedenine ulaşan ekipler 2 çocuğu hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, beş çocuğun cenazeleri Selçuk ilçesindeki Acarlar Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını kaybeden 5 çocuktan en küçüğü 1 yaşında, en büyüğü ise 5 yaşında idi. Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) adlı kardeşlerin ölümüne, hem alevler hem de dumanın etkisiyle zehirlenme sebep oldu.

Öte yandan, 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan anne Melisa Akcan ise taburcu olduktan sonra ifadesi alınması için polis karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Olayın ardından, çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip otopsinin ardından toprağa verildi.

'İÇİM YANIYOR ÇOK ÜZGÜNÜM'

Melisa Akcan'ın Aydın'da yaşayan amcası Yılmaz Açar, "Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Elimizden geleni yapardık. Aydın'da yaşadığım için ara ara gelip, çocuklara bakarak bir ihtiyaçları varsa destek oluyorduk. Annesinin çalışmadığını, sosyal yardımlarla geçindiğini biliyorum. En son 2 ay önce geldim. Babaları da 1,5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip, çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa'ya iki çocuğu yanına almayı diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçim yanıyor, çok üzgünüm" dedi.

BAŞKAN TUGAY'DAN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayın ardından açıklama yaptı. Tugay, "Masum çocuklarımızı yitirmemizde bir ihmal varsa bunun takipçisi olacağız" dedi.