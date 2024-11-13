AK Partili Zengin’den İzmir faciası açıklaması: Bakanlık devlet korumasına almayı önermiş, aile reddetmiş

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin konuştu. Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, kaymakamlık üzerinden bu konudan haberdar olduğunu ve bu çocukların gerekli özenle bakımının yapılmadığını gördüğünü anlattı. Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde 1 Eylül 2024 tarihinde asliye hukuk mahkemesine başvurarak, bu çocuklarla ilgili hem sağlık konusunda hem de ailenin bir danışmanlık alması üzerine karar çıkmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 18 defa bu aileyi ziyaret etmiş. Bu ziyaretlerde aileye, sağlık konusunda yardımcı olunmuş, mali destekler verilmiş. Aileye, aylık düzenli olarak destek verilmiş. Belediyenin, kaymakamlığın, bakanlığın, mahkemenin verdiği özene, alakaya rağmen bu sonuç hasıl olmuş. Bakanlık, çocukların yeteri kadar bakılmadığını gördüğü için bu çocukların 5'ini de devlet korumasına almayı önermiş, aile bu öneriyi reddetmiş. Bu konumda olan aileler için Meclis olarak nasıl bir düzenleme yapmalıyız? Aileler buna müsaade etmiyorsa bunun karşısında, devletin, kamu kurumlarının elini güçlendiren bir düzenleme yapılması gerekiyor."