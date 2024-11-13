İzmir’de bir yangın faciası daha! Engelli oğlu öldü annesi yaralandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Umut Ç'nin (40) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Karşıdaki evde oturan anne, yangını fark ederek oğlunu kurtarmak için içeriye girdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen Umut Ç'nin hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.