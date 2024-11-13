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Haberler İzmir İzmir’de terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındılar

İzmir’de terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de sosyal medyada terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML adına propaganda yaptıkları tespit edilen 5 kişi, jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de terör propagandasına geçit yok! Gözaltına alındılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmanın operasyonu ile gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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