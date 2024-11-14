Buca’da grev sürerken Karşıyaka’da kriz çözüldü

KARŞIYAKA Belediyesi'nde Personel A.Ş'de örgütlü olan DİSK Genel İş İzmir 8 Nolu Şube ve SODEM-SEN ile yürütülen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 16 Kasım'da başlayacağı ilan edilen grev öncesi yapılan son teklif sendika tarafından kabul gördü ve sözleşme imzalandı. Tüm yevmiye ücretlerine yüzde 41 oranında zam yapıldı. En düşük yevmiye bin 115 TL olacakken en yüksek yevmiye ise bin 498 TL olacak. Buca'da ise belediyede başlayan grev ikinci gününe girerken temizlik işleri şantiyesindeki araçların çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi. Grev nedeni ile Forbes Caddesi olmak üzere ilçe genelinde çöp dağları birikmeye başladı.