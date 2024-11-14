Faciadan kıl payı kurtuluş! İzmir’de 5 katlı otelde yangın paniği

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Mahallesi 1460 Sokakta 5 katlı bir otelin resepsiyon bölümünde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otelin diğer katlarına kadar yükseldi. Yangına o sırada devriye gezen bekçiler fark etti. Bekçilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında otelin park yerinde bulunan 2 araçta da hasar oluştu. Öte yandan otelin kapalı olduğu ve bir gün önce mühürlendiği öğrenildi.