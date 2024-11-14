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Haberler İzmir İzmir’de 2 milyon liralık vurgun yapan sahte savcı Muğla’da yakayı ele verdi

İzmir’de 2 milyon liralık vurgun yapan sahte savcı Muğla’da yakayı ele verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde, bir şahıs 4 ayrı kişiyi arayıp kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheli, telefonla kandırdığı kişilerin evlerinden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para alarak kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesinin ardından harekete geçen İzmir polisi, şüpheliyi Muğla'da yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
İzmir’de sahte savcı ve polis 2 milyon liralık soygun yaptı: Muğla’da yakayı ele verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 4 kişiyi telefonla arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak kandıran şüpheli, mağdurlardan 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve paraları alarak kayıplara karıştı. Olay üzerine dolandırıcının izini süren İzmir polisi, şüpheliyi Muğla'da yakaladı.

İzmir’de sahte savcı ve polis 2 milyon liralık soygun yaptı: Muğla’da yakayı ele verdi

Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 8 Kasım, 9 Kasım ve 11 Kasım günü 4 ayrı kişiyi arayan K.A., kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Mağdurları telefonla arayıp kandırdıktan sonra adreslerinden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para alan K.A. daha sonra kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışma başlatıldı.

İzmir’de sahte savcı ve polis 2 milyon liralık soygun yaptı: Muğla’da yakayı ele verdi

MUĞLA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis ekiplerince izi sürülen dolandırıcı K.A.'nın İzmir'den Muğla'ya kaçtığı belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yeri belirlenen K.A., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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