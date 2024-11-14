İzmir’deki elektrik akımı faciası 2 canı almıştı: 42 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bölgede daha önce bir kez yanık kokusu aldığını aktaran Özel, "Bölgeden bisikletle geçerken dumanların yükseldiğini görmüştüm." dedi.

Tanıklar dinlendikten sonra Cumhuriyet savcısı, Deniz ile Öktemay'ın, suyun içerisinde ne kadar kaldığı ve elektriğin ne zaman kesildiği sorusunun tek tek sorulmasını istedi. Bazı tanıklar olaydan 15-20 dakika sonra gelen elektrik personelinin kontrol kalemiyle suyu kontrol ettiğini ve suda elektriğin bulunduğunu söylediğini anlattı. Duruşmada güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek olayın detaylarına ilişkin tanıklara sorular soruldu.



"SİZLERİ VİCDANA DAVET EDİYORUM"

Müştekilere söz verilmesiyle devam eden duruşmada konuşan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Kızım şimdi doktor olup birçok hastayı tedavi edecekti. Kızım bu memleketi çok seviyordu, tek suçu yere basıp ölmek oldu. Herkes 'görmedim', 'duymadım' diyor. Sizleri vicdana davet ediyorum." diye konuştu.