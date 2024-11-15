Bakanlıktan İzmir Körfezi için 2 günlük çalıştay! Bilim Kurulu toplandı

İZMİR'DE 2 GÜNLÜK ÇALIŞTAY

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 2 günlük çalıştay düzenledi. 12 Kasım'da başlayan çalıştayda Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.