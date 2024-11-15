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Haberler İzmir İzmir'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İzmir'de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de etkisini gösteren sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

AA
İzmir’de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

İzmir'de aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

İzmir’de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Kente akşam saatlerinde hızlanan sağanak nedeniyle Konak ilçesindeki İkiçeşmelik semtinde yollar su birikintisiyle kaplandı.

İzmir’de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Üçyol yönünden akan su, bazı iş yerlerini bastı. Esnafın su baskınına karşı önlem almaya çalıştığı görülürken sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir’de aniden bastıran sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Su birikintisi nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken Yeşildere yolunda bir otomobilin su birikintisi içinde kaldığı görüldü.

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