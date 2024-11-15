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İzmir'de elektrik kesintisi 15 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Kasım Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 15 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Kasım Cuma

9:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( Mustafa Kemal Atatürk Cd. 2452. Sk. )
B. Hayrettin Paşa

9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Turan
Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE )

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Göksu

8:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Altınkum
Çakabey
Ovacık

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Kasım Cuma

16:00 - 18:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez

9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Soğukpınar
Örnekköy

10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Mermerli
Camiikebir
Musabey
Doğa
Yahşelli

İzmir’de elektrik kesintisi 15 Kasım Cuma

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Oğuzlar
Mursallı
Dolaylar
Çağlayan
Bayırlı

9:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce

10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar

10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı
Kalabak ( 3364 3300/1. Sk. )

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