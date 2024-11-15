İzmir’de elektrik kesintisi 15 Kasım Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
9:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Fatih ( Mustafa Kemal Atatürk Cd. 2452. Sk. )
B. Hayrettin Paşa
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Turan
Demircilik ( KABAKÇI BAHÇE )
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Göksu
8:30 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Altınkum
Çakabey
Ovacık
16:00 - 18:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Sasallı Merkez
9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez
Soğukpınar
Örnekköy
10:00 - 12:00
MENEMEN / İZMİR
Çavuş
Mermerli
Camiikebir
Musabey
Doğa
Yahşelli
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Oğuzlar
Mursallı
Dolaylar
Çağlayan
Bayırlı
9:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar
10:00 - 13:00
URLA / İZMİR
Yenice
Yelaltı
Kalabak ( 3364 3300/1. Sk. )