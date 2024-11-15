İzmir’de ilaçlama faciası! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İlaçlamadan haberlerinin olmadığını anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"İşten geldim. Yoğun bir koku aldım. Acaba doğal gaz mı diye düşündüm. Ondan mı rahatsız oluyorum dedim. Evi havalandırdım, açtım. Hiçbir bilgim yok. Akşamüstü bir mide bulantısı başladı. Ayakta duramıyorum. Keşke o anda doktora gitseydim. Bilemediğim için şu anda ben de kendimi suçlu hissediyorum. Bilseydim belki de bu kadarı olmazdı. Kokuyu aldığım anda çağırsaydım, kokunun ne olduğunu anlarlardı. Şu an herkes mağdur durumda. Karşı tarafın en büyük cezaları almasını istiyorum. Ölen bebeğin annesi ve babası için gerçekten büyük bir acı. Onlar için inşallah kanun elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum."