İzmir’de ilaçlama nedeniyle ölen Altay bebeğe acı veda: Canımızı aldılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı için Alsancak Kahramanlar Camii'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene, anne Raziye Kınalı, baba Recep Kınalı, dede Mustafa Kınalı, amca Ramazan Kınalı, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kınalı çifti, törende ayakta durmakta güçlük çekti. Recep kınalı oğlunun tabutuna sarılıp, okşayarak gözyaşı döktü. Baba Recep Kınalı'yı, kardeşi Ramazan Kınalı teselli etmeye çalıştı. Altay Toprak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'CANIMINIZI ALDILAR'
Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
TARIM İLACI KULLANILMIŞ
Öte yandan olayda zehirlenenlerden apartman sakinlerinden üniversite öğrencisi Gizem Umay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili ilaçlama firması yetkilisi 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.
AKILLARA URAZ VE KARYA'NIN ÖLÜMÜNÜ GETİRDİ
Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde haşereye karşı evlerinde ilaçlama şirketi tarafından yapılan ilaçlama sonrası İnci Sandık (36) ile oğlu Sezai Talha'nın 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Karya'nın (6) hayatını kaybettiği olayı akıllara getirdi. Olayla ilgili şirket sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi tutuklanmıştı.
Altay Toprak Kınalı'nın amcası Ramazan Kınalı ise "Bilinçsiz bir ilaçlama yüzünden canımız yandı, yeğenimizi kaybettik. Acımız büyük. Şu an konuşacak fazla bir kelime yok. Halimizi görüyorsunuz. Acımızı yaşayalım, ondan sonra adli süreçle avukatlarımız ilgilenecek. Bu olayın sorumlularının sonuna kadar peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.
Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız (30) ise "İlaçlama şirketi gelip, tahtakurusu şikayetiyle daireyi ilaçlıyor. Hastaneye gidiyorlar ve maalesef bebek vefat ediyor. Bir ihmal olduğu ortada. Biz de net bir bilgi alamıyoruz. Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı. Biz de dışarıda bekledik. Daha sonra binaya döndük ama hala olayın yaşandığı binaya giriş yasak" diye konuştu.