İzmir’de ilaçlama nedeniyle ölen Altay bebeğe acı veda: Canımızı aldılar

Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız (30) ise "İlaçlama şirketi gelip, tahtakurusu şikayetiyle daireyi ilaçlıyor. Hastaneye gidiyorlar ve maalesef bebek vefat ediyor. Bir ihmal olduğu ortada. Biz de net bir bilgi alamıyoruz. Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı. Biz de dışarıda bekledik. Daha sonra binaya döndük ama hala olayın yaşandığı binaya giriş yasak" diye konuştu.