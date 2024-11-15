İzmir’in prim borcu 10 milyara dayandı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin 96 milyar lira olan prim borçlarının 150 milyar liraya yükseldiğini ve bu borçların yüzde 67.5'inin CHP'li belediyelere ait olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Maalesef bu borçlar sürdürülemez hale gelmiştir. Şu ana kadar İzmit, Şişli ve Bodrum belediyeleri benimle görüşüp yapılandırma istedi" dedi. Borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dâhil işlemler uygulayacaklarını belirten Işıkhan, "Bunu yaparken de en borçlu belediyelerden başlamak durumundayız. En borçlu belediyeler de maalesef CHP'li belediyeler. Borçların yüzde 67,5'i CHP, yüzde 25'i AK Parti, yüzde 3'ü MHP, yüzde 2'si DEM Partili belediyelere ait. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'ten 200 milyon lira olarak aldığı prim borcunu 8,4 milyar liraya çıkarmış. Borçlar için hiçbir başvuruları da yok" ifadelerini kullandı.