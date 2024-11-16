Alsancak’ta bebek öldüren ilaçlama

BODRUM'DA DA YAŞANMIŞTI

Yangında ölen 5 kardeşin üzüntüsü henüz tazeyken İzmir, bu kez Toprak Altay bebeğin acı haberiyle sarsıldı. Konak ilçesi Kahramanlar semtinde 6 katlı bir binanın çatı katındaki dairede tahta kuruları nedeniyle yapılan ilaçlama 1 yaşındaki Toprak Altay'ı hayattan kopardı. Toprak Altay Kınalı'nın hayatını kaybettiği olay, akıllara geçen yıl Muğla Bodrum'daki evlerinde yapılan ilaçlama sonrası hayatını kaybeden 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki Karya Sandık'ı getirdi.

TOPRAK'IMIZ TOPRAK OLDU

İlaçlamanın kendi dairelerinde yapılmamasına, Kınalı Ailesi'nin iki gün boyunca evden uzak durmasına karşın, Toprak Altay'ın zehirlenerek ölmesi tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Evlatlarının cenazesinde dakikalarca minik tabuta sarılarak ağlayan acılı anne Raziye ve baba Recep Kınalı, "Oğlumuzu öldürdüler. O bir melekti, Toprak, şimdi toprağa gidiyor" dedi. İlaçlama firmasından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDILAR

Minik Toprak için Kahramanlar Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde anne ve babanın birbirine yaslanarak ayakta kalmaya çalıştığı görüldü. Cenazede gözyaşları sel oldu.