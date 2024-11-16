Hediye edilen keçiyle başladılar, hayvan çiftliği kurdular

'BAYRAĞI OĞLUMA TESLİM EDECEĞİZ'

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çiftçilere yönelik düzenlediği kurslara da katıldığını belirten Sipahi, "Oradaki derslerde hayvana nasıl bakılacağını, besleneceğini, sağım yapılacağını öğrendim. Kendimi bu şekilde geliştirdim. Dizi izlemek yerine internetten hayvanların nasıl bakılacağını, besleneceğini araştırdık. Hayvancılığı herkese tavsiye ederim. Kadınların bu alanda yapamayacağı hiçbir iş yok" diye konuştu. Hedefinin 55 tane sağmal inek elde etmek olduğunu söyleyen Sipahi, "Arkadan gelen düveler sürüyü çoğaltmış olacak. 55 tane sağmal hayvan hedefliyorum. Oğlum Ege Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği bölümünü okuyor. Bir zaman sonra bayrağı ona teslim edeceğiz. Arkasında destek oluruz, her zaman yanında oluruz. Bayrağımızı teslim alır" dedi.