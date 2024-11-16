İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 16 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...