İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 16 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BUCA BUCA OSB 16.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK 16.11.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MİTHATPAŞA, BARBAROS, KEMAL REİS, TURGUT REİS, KILIÇ REİS 16.11.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 16.11.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.