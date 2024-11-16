  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

İzmir'de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (16 Kasım Cumartesi) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 16 Kasım Cumartesi İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN
İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 16 Kasım Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

BUCA BUCA OSB 16.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

ÇEŞME ÇİFTLİK 16.11.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

KONAK MİTHATPAŞA, BARBAROS, KEMAL REİS, TURGUT REİS, KILIÇ REİS 16.11.2024 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 16 Kasım Cumartesi su kesintisi

ÖDEMİŞ BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 16.11.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA