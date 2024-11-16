İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne dair kesinti detaylarını duyurdu. İşte 16 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
Havuzbaşı
Mektep
13:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Egemenlik ( 6016/10. Sk. )
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme
9:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler
10:00 - 12:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahariye
9:00 - 13:00
KONAK / İZMİR
Barbaros
12:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
29 Ekim
Tuzçullu
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Hamam ( mendegüme küme evler melcek çukur Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş
14:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Kuşçular