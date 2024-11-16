İzmir’deki ilaçlama faciasında 2 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede tahtakurusuna karşı yapılan ilaçlama sonrası dün sabah alt ve üst katlarda yaşayanların zehirlenerek hastaneye kaldırılması ve 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.