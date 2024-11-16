İzmir’deki ilaçlama faciasında tutuklanan mühendisin ifadesi ortaya çıktı

İlacın uygulandığı binada ilaçlamanın yapılmadığı katları da etkileyebileceğini dile getiren Hatipoğlu, "Binanın fiziksel durumu, çıkan gazın nereye yöneldiği gibi etmenler durumu etkileyebilir. Risk her zaman var, çünkü ağır bir koku. En çok etkilenenler, bebekler, yaşlılar ve solunum zorluğu çeken hassas bünyeler. Gazın ne kadar ulaştığı, ne kadar süre solunduğu insanları etkiler" diye konuştu.

İlaçlama yapıldıktan sonra alanın 2-3 gün kapalı kalması gerektiğini dile getiren Hatipoğlu, "Güvenlik önlemleri alınması, büyük alansa en yakın itfaiye ya da emniyete haber verilmesi gibi birçok önlem alınması gerekiyor" dedi.

Hatipoğlu, bu ürünlerin uzman ile bunun öncesini ve sonrasını iyi kurgulayan ekipmana ve bilgiye sahip kişiler tarafından yapılması gerektiğini de ifade etti.