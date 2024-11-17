Ege için korkutan rakamlar! Yağışlar son 40 yılın en düşük seviyesinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış raporuna göre, ekim ayında uzun yıllar ortalamasına göre yağış yüzde 46, geçen yıla göre yüzde 27 azaldı. İzmir'in güneyi, Antalya'nın kuzeyi, Aydın, Manisa, Burdur, Mersin, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa çevrelerinde hiç yağış kaydedilmedi. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yayımlanan yağış raporunun 2024 yılı ekim ayı verileri açıklandı. Raporda, Türkiye geneli ekim ayı yağışının, normalin ve geçen yıl ekim ayı yağışının altında gerçekleştiği belirtildi. Rapora göre, ekim ayı yağışı metrekareye ortalama 26,8 kilogram ölçülürken, ekim ayı normali (1991-2020) 49,4 kilogram, 2023 yılı ekim ayı yağışı 36,6 kilogram olarak açıklandı. Raporda, yağışlarda normaline göre yüzde 46, geçen yıl ekim ayı yağışına göre yüzde 27 azalma meydana geldiği belirtildi.