İlk sağanak yağışta Çeşme göle döndü

İzmir'de, önceki gün başlayan ve aralıklarla yağan sağanak yağmur, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Sokakların, yolların göle döndüğü, trafikte bulunan sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, dün de aralıklarla yağmur etkisini göstermeye devam etti. İzmir'in merkez ilçelerinde her yıl olduğu gibi su baskınları yaşanırken, Çeşme'de ise adeta hayat durdu.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Turistik ilçede sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi. İlçede hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış gün boyunca vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpek oturttuğu için tepki çekmişti.

DENİZLİ'YE TEPKİ GELDİ

Öte yandan Çeşme'de etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokakların göle dönmesi, akıllara Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi getirdi. Denizli, en son geçtiğimiz mayıs ayında makam koltuğuna bir köpeği oturtmasıyla gündeme gelmişti. Vatandaşlar sosyal medyada yıllardır CHP'nin yönettiği belediyeyi yine adeta topa tuttu. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Başkanlık koltuğuna oturan Lal Denizli de tepkilerden nasibini aldı. Vatandaşlar yaptıkları yorumlarda, "Rezilliği çabuk unutuyoruz, seçim zamanı 1 heykel diker geçerler", "Daha ilk yılında ilçenin hali ortada. 5 yıl sonunda ne hale gelecek acaba...", "Herkes neyi hak ediyorsa öyle yönetilir", "Yeri geldi mi millet hizmete oy veriyor... Al sana hizmet" ifadelerini kullandı.